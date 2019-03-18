В Москве начата проверка после гибели мальчика-аутиста в квартире одного из домов

В Москве проводится проверка по факту гибели семилетнего мальчика-аутиста в квартире, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Утром 12 марта в квартире одного из домов по ул. Шарикоподшипниковская обнаружено тело семилетнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти. Отмечается, что мальчик страдал детским аутизмом, задержкой интеллектуального и речевого развития.

"В тот же день межрайонной прокуратурой организована проверка по данному факту. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.