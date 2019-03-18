Ветераны свердловского МВД в третий раз избрали своим лидером Ралдугина

Полковник милиции в отставке Владимир Ралдугин во время 9-й отчётно-выборной конференции Совета ветеранов органов внутренних дел (ОВД) ГУ МВД Свердловской области в третий раз подряд избран на должность председателя общественной организации. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В приняли участие начальник Управления по работе с личным составом Владимир Тиряев, председатель Общественного совета Владимир Красильников, а также представители ветеранских организаций территориальных ОВД.

Выступивший с докладом о состоянии дел в период с 2015 по 2019 годы Ралдугин отметил плодотворность прошедшего четырёхлетнего этапа для развития ветеранского движения в регионе.

Затем наиболее отличившимся в общественной деятельности активистам Совета было присвоено звание Почётного ветерана. К такой награде были представлены Юрий Мусихин, Ефим Штейнварг, Анатолий Огородников, Иван Бородулин, Александр Сажаев, Владимир Красильников, Александр Хворов, Валерий Канайкин и Алексей Пронин.

Также Ралдугин вручил благодарственные письма за большую помощь и поддержку в делах ветеранской организации руководителю кадровой службы ГУ МВД области Владимиру Тиряеву, пресс-секретарю полицейского главка Валерию Горелых, начальнику центра хозяйственного обеспечения Владиславу Доклову и главе медико-санитарной части Александру Лимонову.

Завершилась конференция голосованием, по итогам которого участники встречи единогласно избрали своим лидером на предстоящие пять лет Ралдугина.

Как отметили в пресс-службе главка, на учёте в общественной организации состоит около 11 тыс. человек, в числе которых — 113 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 794 инвалида, получившие военную травму, более семи тысяч ветеранов боевых действий, 159 ликвидаторов чернобыльской аварии и 389 членов семей погибших сотрудников.

"Совет ветеранов наработал солидный опыт в получении и реализации акций с государственной поддержкой, — рассказал Горелых по итогам мероприятия. — Успешно реализован грант администрации президента нашей страны по программе "Я - гражданин России", в ходе которого порядка двух тысяч 14-летних подростков в торжественной обстановке получили первые паспорта. На высоком уровне при поддержке Министерства социальной политики Правительства Свердловской области проведен социально-значимый проекта "Единство - наша сила". В нём участвовали 92 ветерана, в том числе легендарный сыщик уголовного розыска в отставке Валерий Варламов и узница фашистского концлагеря Любовь Червякова. Участники мероприятия на теплоходе совершили незабываемое турне по Каме и Волге. В каждом городе, где они останавливались, проводились торжественные мероприятия, связанные с возложением живых цветов к мемориальным комплексам в честь павших в годы войны защитников Отечества. Особая церемония прошла на Мамаевом кургане у памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы".