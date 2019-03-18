СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генпрокуратуры Литвы по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генеральной прокуратуры Литовской Республики Симонасу Слапшинскасу за незаконное привлечение к уголовной ответственности участников событий 1991 года в Вильнюсе, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Следователи СК России установили причастность к совершению этого преступления Симонаса Слапшинскаса, состоявшего ранее в должности главного прокурора Департамента уголовного преследования Генеральной прокуратуры Литовской Республики и вынесшего совместно с членами следственной группы обвинительный акт. В 2015 году он же направил уголовное дело в литовский суд для рассмотрения дела по существу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, литовским прокурорам было достоверно известно, что события в Вильнюсе имели место в период, когда Литовская ССР еще входила в состав СССР, и войсковые подразделения действовали в соответствии с уставом ВС Советского Союза. В этой связи, по мнению СКР, уголовное преследование со стороны литовских правоохранительных органов и суда осуществляется с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса – недопустимости придания уголовному закону обратной силы.