СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генпрокуратуры Литвы по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

18 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России В бывшем СССР

СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генпрокуратуры Литвы по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генеральной прокуратуры Литовской Республики Симонасу Слапшинскасу за незаконное привлечение к уголовной ответственности участников событий 1991 года в Вильнюсе, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Следователи СК России установили причастность к совершению этого преступления Симонаса Слапшинскаса, состоявшего ранее в должности главного прокурора Департамента уголовного преследования Генеральной прокуратуры Литовской Республики и вынесшего совместно с членами следственной группы обвинительный акт. В 2015 году он же направил уголовное дело в литовский суд для рассмотрения дела по существу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, литовским прокурорам было достоверно известно, что события в Вильнюсе имели место в период, когда Литовская ССР еще входила в состав СССР, и войсковые подразделения действовали в соответствии с уставом ВС Советского Союза. В этой связи, по мнению СКР, уголовное преследование со стороны литовских правоохранительных органов и суда осуществляется с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса – недопустимости придания уголовному закону обратной силы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генпрокуратуры Литвы по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Москва, СКР, Литва, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 733

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети