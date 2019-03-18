Ди Каприо опубликовал первый постер нового фильма Квентина Тарантино

Леонардо Ди Каприо на своей странице в Instagram анонсировал выход девятого по счету фильма Квентина Тарантино – "Однажды в Голливуде".

На афише персонаж Ди Каприо запечатлен вместе с героем Брэда Питта, там же сообщается, что лента выйдет в июле.

"Однажды в Голливуде" рассказывает о событиях 1969 года, когда США были шокированы зверскими убийствами банды маньяка Чарльза Мэнсона. Неизвестно, какое отношение к банде будут иметь герои Питта и Ди Каприо. Известно, что они играют начинающих актера и его дублера. А вот Марго Робби вроде как должна сыграть актрису Шэрон Тейт, одну из жертв Мэнсона. Также в лентеодну из последних своих ролей сыграл Люк Перри (актер скончался две недели назад), заявлены такие звезды как Аль Пачино и Курт Рассел.