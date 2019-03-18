Возвращение Краснознаменной группы проконтролируют общественники и архитекторы Екатеринбурга

В Екатеринбурге возвращение Краснознамённой группы в Екатеринбурге проконтролируют архитекторы и общественность Екатеринбурга. Эту обсудили на собрании Гражданского комитета "В защиту исторического достоинства", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам председателя комитета Артемия Брусницына, как только Краснознамённую группу вернут, необходимо заняться статусом памятника.

Также участники встречи выразили надежду, что возвращение памятника станет символом изменения отношения к советскому наследию в городе.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков уверен, что это знаковый объект, который будет фиксировать вклад Свердловска в войну, восстановление и создание мощного государства, но это всего лишь один элемент.

Он призвал экспертов и общественников сохранять контроль над процессом восстановления памятника, чтобы группу вернули в историческом и аутентичном виде и в заявленные сроки.

Напомним, власти хотят не только восстановить Краснознаменную группу с Орденом Ленина, который получил Екатеринбург за вклад в Победу, но и добавить ее Орденами Ленина, полученными Свердловской областью. Стела была варварски демонтирована в 2013 году, а Орден исчез с нее еще раньше, в 2009-м.