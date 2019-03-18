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На УВЗ назвали концепт-версию трамвая R1 небезопасной. Но его новации применили в других моделях

Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов назвал трамвай R1 производства "Уралтрансмаша" (входит в интегрированную структуру АО "НПК "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") небезопасными для пешеходов.

В интервью РБК Потапов, отвечая на вопрос о перспективах трамвая R1 с футуристическим дизайном, сказал следующее:
"Как концепт, он, конечно, красавец. Как трамвай, к сожалению, не технологичный. Помимо внешней стороны есть внутренняя - это производство. Плюс с точки зрения безопасности к нему большие претензии: передняя часть скошена в обратную сторону. Выглядит это красиво, но не дай бог произойдет наезд на пешехода".

Иннопром, трамвай R1(2014)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что прототип R1 был представлен на выставке "Иннопроме-2014", но спустя четыре года УВЗ на той же площадке демонстрировал уже серийный трамвай: новое руководство "Уралвагонзавода" изменило стиль работы и уже не гналось за сенсацией.

Выставка Иннопром-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сказал Накануне.RU советник генерального директора УВЗ Дмитрий Калениченко, перспективы тех идей и решений, которые вобрал в себя для презентации концепт R1, уже реализуются на деле.

"Они воплощены в моделях 71-412 и 71-415, вышедших на линию как реально существующие современные трамваи, - отметил Калениченко. - Частицу R1 можно будет увидеть и в следующих разработках нашего "Уралтрансмаша", например, трехсекционном полностью низкопольном трамвае, работа над которым ведётся уже сейчас".

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На УВЗ назвали концепт-версию трамвая R1 небезопасной. Но его новации применили в других моделях

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Теги: УВЗ, Александр Потапов, трамвай R1, Дмитрий Калениченко



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