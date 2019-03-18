Врачи Новгородской области начали забастовку

Врачи Новгородской области начали забастовку по итальянскому типу: медики выходят на работу, но выполняют строго свои должностные инструкции. Акция протеста против оптимизации здравоохранения в регионе проходит в Мошенской и Боровичской центральных районных больницах, в Окуловской ЦРБ сделали паузу: новый главврач пообещал выполнить требования профсоюза за месяц. В Панковке бастовать оказалось некому, в единственной амбулатории работают от силы пять работников, передает корреспондент Накануне.RU.

Забастовка врачей в Новгородской области началась, подтвердил Накануне.RU пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей", заместитель председателя по развитию регионов Иван Коновалов.

"Альянс врачей" посетил Окуловскую и Боровичскую ЦРБ, чтобы поддержать протест. В обоих медучреждениях их встретили "с дубинками" стражи правопорядка.

"Главврач Вадим Ладягин наотрез отказался нас пускать, хотя у нас была профсоюзная проверка и мы имели полное право пройти в соответствии с законом о профсоюзами и положениями Трудового кодекса. Он вызвал Росгвардию, мы вызвали полицию", - рассказал представитель профсоюза.

Спустя некоторое время переговоры с главврачом все-таки состоялись.

"Впервые прозвучали конкретные сроки – к концу апреля пообещали начать выполнять наши требования: довести зарплату врачей до уровня "майских указов", дать дополнительную машину "скорой помощи" и сохранить объем госпитализации на уровне 2018 г.", - добавил Иван Коновалов.

Вадим Ладягин – новый руководитель больницы. Медучреждение он возглавил как "кризис-менеджер", предполагают в профсоюзе. Примечательно, что пост он занял в день, когда "Альянс врачей" объявил забастовку.

В Окуловской ЦРБ

"Чтобы дать шанс новому руководству, мы решили именно на территории Окуловской ЦРБ пока приостановить нашу забастовку. Но не территории всей Новгородской области! Главврач взял месяц на решение проблем, мы будем внимательно следить за этим. Это к лучшему, забастовка – жесткий метод, от которого страдают как врачи, так и пациенты", - подчеркнул представитель профсоюза.

В Боровичской ЦРБ диалога с заведующей не получилось: увидев членов профсоюза, она вызвала полицию, рассказал Коновалов. В этой больнице и Мошенской ЦРБ забастовка идет, как и планировалось изначально.

В четвертой больнице, сотрудники которой планировали присоединиться к забастовке, Панковской врачебной амбулатории, протестуют местные жители.

"Там как таковой больницы нет, там есть детская амбулатория, где работает пять медработников, но там очень активное ядро пациентов", - пояснил пресс-секретарь "Альянса врачей".

По версии правительства Новгородской области, никакой забастовки врачей в регионе нет. "Сегодня, 18 марта, все медицинские работники Новгородской области находятся на своих рабочих местах. В министерство здравоохранения не поступала информация о каких-либо акциях в лечебных учреждениях", - сообщили местным СМИ в региональном минздраве.

Отметим, что СМИ распространили письмо врачей Окуловской ЦРБ, в котором те сообщают о невозможности забастовки. В "Альянсе врачей" утверждают, что обращение подписали экономисты и секретари.