"Мотив" назвал причины технологического сбоя, из-за которого абоненты остались без связи

Сотовый оператор "Мотив" назвал причины технологического сбоя, из-за которого абоненты остались без связи. В компании обещают компенсации.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, некоторые абоненты "Мотива" испытывали сложности со связью - ее не было продолжительное время.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе оператора, внештатная ситуация возникла в результате проведения профилактических работ на сети и произошла по вине поставщика оборудования - компании Ericsson. В "Мотиве" пообещали направить более 110 миллионов рублей на компенсацию пострадавшим абонентам.

В частности, им предлагается выбрать безлимитный интернет либо пакет минут. Более подобную информацию можно уточнить на официальном сайте компании.