18 Марта 2019
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Общество Челябинская область

Власти Челябинска планируют закупить 50 трамваев

Челябинцы просят закупить скоростные низкопольные трамваи. Результаты опроса озвучил директор "ЧелябГЭТ" Александр Павлюченко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Предприятие планирует закупить 50 новых трамваев.

По словам Павлюченко, жители хотят передвигаться быстрее. Трамваи должны быть оборудованы воздушным отоплением, мягкими креслами, wi-fi, и низкими полами.

"Мы будем это учитывать", - подчеркнул он.

При этом "ЧелябГЭТ" не готов рассматривать переход на автоматическую систему оплаты и отказ от кондукторов.

"Город не готов к такому шагу", - считает Павлюченко.

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Власти Челябинска планируют закупить 50 трамваев

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Теги: трамваи, закупка, ЧелябГЭТ,



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