Чиновники Нижневартовска проведут "прямую линию"

В администрации Нижневартовска состоится "прямая линия" с чиновниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Она состоится с 12.30 до 13.30 26 марта. На вопросы вартовчан ответят несколько заместителей главы города, курирующих различные направления работы мэрии – от защиты прав несовершеннолетних до строительства.

Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова стала ближе к югорчанам - зарегистрировалась в Instagram. За несколько дней на ее страничку подписались более 5 тыс. пользователей.