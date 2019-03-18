За селфи с бюллетенем украинцам грозит тюрьма

За селфи с избирательным бюллетенем в день президентских выборов гражданам Украины грозит ограничение свободы. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко на канале "112".

По его словам, это необходимо для недопущения подкупа избирателей. Он признал, что ранее обычной практикой было получение денег после подтверждения "правильного" голосования.

За селфи с бюллетенем или его фото украинцам грозит до трех лет ограничения свободы, а членам избирательной комиссии и наблюдателям - до трех лет полного лишения свободы.

При этом, как писало Накануне.RU, "сетка" президента Петра Порошенко не предполагает обязательных фото бюллетеней, а нацелена на раздачу денег под видом материальной помощи людям, которые и так поддерживают Порошенко. Это служит почти гарантией того, что они придут на выборы и проголосуют за Порошенко.