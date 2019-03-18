18 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

За селфи с бюллетенем украинцам грозит тюрьма

За селфи с избирательным бюллетенем в день президентских выборов гражданам Украины грозит ограничение свободы. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко на канале "112".
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По его словам, это необходимо для недопущения подкупа избирателей. Он признал, что ранее обычной практикой было получение денег после подтверждения "правильного" голосования.

За селфи с бюллетенем или его фото украинцам грозит до трех лет ограничения свободы, а членам избирательной комиссии и наблюдателям - до трех лет полного лишения свободы.

При этом, как писало Накануне.RU, "сетка" президента Петра Порошенко не предполагает обязательных фото бюллетеней, а нацелена на раздачу денег под видом материальной помощи людям, которые и так поддерживают Порошенко. Это служит почти гарантией того, что они придут на выборы и проголосуют за Порошенко.

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За селфи с бюллетенем украинцам грозит тюрьма

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, селфи



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