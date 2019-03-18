При "пухнущем" бюджете. Бедные регионы становятся еще бедней из-за инвестиционного спада

В лучший с точки зрения прироста доходов год для консолидированного бюджета увеличилось количество субъектов с падающими инвестициями. В 2018 г. негативную динамику продемонстрировали 37 регионов – 40% от общего числа. При этом инвестиции по-прежнему идут в не самые бедные территории – столичные агломерации и регионы добычи сырья, положение дотационных территорий ухудшается.

Консолидированный бюджет впервые за последние 11 лет исполнен с профицитом в размере 0,5%, в плюс вышли 70 регионов. Доходы приросли на 15,2%, их доля в ВВП повысилась до 11,96%. Оба этих показателя стали лучшими за последние семь лет, подсчитали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в последнем выпуске мониторинга экономической ситуации. Регионы увеличили свои налоговые доходы: поступления по налогу на прибыль организаций, НДФЛ.

Однако на фоне позитивной бюджетной статистики аналитики зафиксировали инвестиционный спад в субъектах. Число регионов, где вложения частного и государственного секторов упали, в 2018 г. увеличилось с 32 до 37. Больше, чем на 20% показатель инвестиций упал в Севастополе, Тамбовской и Ростовской областях. В Новгородской области и Мордовии снижение составило 19%, в Калужской, Рязанской, Липецкой, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской областях – 11–13%. Динамику в отдельных территориях аналитики объяснили высокой базой, но в целом спад инвестиций стал основным региональным трендом. Деньги в прошлом году шли в Москву, Санкт-Петербург и прилегающие агломерации, увеличивались инвестиции в регионы добычи. Таким образом, негативная динамика коснулась территорий, которые и без того испытывали дефицит в финансировании проектов.

Инвестиции, в первую очередь, связаны с расходами регионов, поясняет директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин. Они в 2018 г. росли меньшими темпами – на 9,9%, а в процентах от ВВП их доля и вовсе снизилась на 0,27% до 11,47%. Инвестиционный спад экономист объясняет отчасти завершением в 2017 г. работ по строительству инфраструктуры к мундиалю и "предвыборными" приоритетами властей.

"Регионы сделали ставку не на инвестиции, а на выплату зарплат. Отсюда высокий рост НДФЛ на 12,4%, хотя этот налог обычно склонен к большей волатильности. Инвестиции увеличатся в 2019 г., когда начнется реализация национальных проектов, но в них нет направления по сокращению разрыва между субъектами, для выравнивания ситуации нацпроектов будет недостаточно", - рассказал он Накануне.RU.

Рост дифференциации регионов России сохранился и в разрезе бюджетов. Если условно разделить регионы на три группы – высокообеспеченные, среднеобеспеченные регионы и низкообеспеченные, то можно отметить опережающие темпы роста доходов более обеспеченных регионов. Ситуацию несколько сгладили бюджетные трансферты, но сохранение тенденции роста дифференциации в доходах в долгосрочной перспективе приведет к обострению регионального неравенства, что негативно отразится на финансовой самостоятельности субъектов и стимулах к экономическому развитию территорий.

Развитие успешных регионов не противоречит теории точек роста, но при усилении тенденции, у отстающих просто не будет ресурсов, чтобы "подтянуться". Создание ресурсов и возможностей – задача государства, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В регионах, где нет сырья, должна развиваться обрабатывающая промышленность, считает он.

"Экономическая политика должна повернуться к ней лицом. В бедных, отдаленных от центров добычи регионах, нужно восстанавливать ткацкие и швейные производства, производства игрушек, комплектующих, мебели, пластмассовых изделий. Там можно запустить огромное количество производств, но для этого нужен внутренний рынок сбыта. Создать его можно, если государство будет оказывать протекцию производителям продукции. У нас огромное количество детских садов с китайскими игрушками, которые могли бы быть российскими", - рассказал Накануне.RU Колташов.

Он добавил, что в таких регионах необходимо создать налоговые стимулы. Это даст сигнал крупному бизнесу для формирования заказов в России, напомним, что частные инвестиции, согласно указу президента, должны увеличиться до 25% от ВВП.