В Тюмени сдали жилой комплекс, который должны были достроить в 2013 году

В Тюмени ввели в эксплуатацию жилой комплекс "Fifty-fifty", который должны были сдать в 2013 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

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Строительство жилого дома в квартале улиц Профсоюзная – 50 лет Октября – Северная – Оловянникова началось в 2012 г. Компания "Транспромжилстрой-2005" должна была сдать его через год, однако не сделала этого.

К руководству компании применяли различные санкции. Например, директору получил от прокуратуры три предостережения и восемь представлений. В итоге восемь человек привлечено к дисциплинарной ответственности. По шести "административкам" наложены штрафы на 146 тыс. руб. В итоге 15 марта дом сдан, 124 дольщика наконец получат квартиры.