Путин: После вывода двух ТЭС Крыма на полную мощность возможен экспорт энергии

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Первые энергоблоки обоих ТЭС были запущены в работу в октябре 2018 года.

По словам Путина, после вывода электростанций на полную мощность Крым сможет экспортировать электроэнергию.

Напомним, 18 марта проходит рабочая поездка главы государства на полуостров.

Как сообщалось, в Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города. В Симферополе президент проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в праздновании пятой годовщины общекрымского референдума 2014 года.