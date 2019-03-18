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Экономика Свердловская область

"Титановую долину" опять проверят

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Титановая долина" прозвучала в отчёте о деятельности Счетной палаты (СП) Свердловской области за 2018 год, но мер по отношению к руководству ОЭЗ за неэффективную работу пока не принято.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, сегодня председатель СП Елена Новоторженцева доложила членам комитета областного парламента по бюджету, финансам и налогам о результатах аудита региональной казны за прошлый год. По её словам, объем выявленных нарушений на 684 объектах ревизии составил 1,4 млрд руб. (всего проверено использование 54 млрд руб.), что в 2,6 раз больше, чем в 2017 году.

По словам председателя бюджетного комитета Владимира Терешкова, речь шла и о "Титановой долине", к которой были претензии по использованию бюджетных средств. Но дальше констатации того, что к ОЭЗ "есть определённые замечания", дело не пошло.

"Конечно, они [руководство ОЭЗ] постепенно наводят порядок, но в конце этого года будем ещё раз их обязательно смотреть, - сказал Накануне.RU депутат. – Главная цель при формировании "Тинановой долины" заключалась в привлечении инвестиций, создании новых рабочих мест. Но я вижу, что эти задачи в полном объёме не выполнены. Отсюда вопрос: сколько ещё лет понадобится особой экономической зоне для выхода на контрольные параметры?"

При этом ни депутаты, ни инспекторы СП не собираются "карать" менеджеров ОЭЗ. Для ревизоров главное понять, почему при огромных вливаниях в этот проект из областного бюджета, эффективность предприятия оставляет желать лучшего.

"Законность использования бюджетных средств оценивает контрольно-ревизионное управление регионального министерства финансов, а Счетная палата занимается описанием расходования этих средств, то есть внешним аудитом, контролем. При этом у нас нет задачи наказать кого-то, но все результаты проверок направляются в прокуратуру", - предупредил парламентарий.

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"Титановую долину" опять проверят

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Теги: Титановая долина, Счетная палата, Елена Новоторженцева, Законодательное собрание, Владимир Терешков



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