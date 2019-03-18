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Спорт За рубежом

УЕФА открыл дело против Роналду из-за неприличного "жеста Симеоне"

Европейский футбольный союз открыл дело против нападающего итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Причиной стало поведение форварда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико". Роналду после разгромной победы повторил жест наставника испанцев Диего Симеоне.

Напомним, что тренер, празднуя гол в ворота итальянской команды в первой игре в Мадриде, схватил себя за пах, и это попало в трансляцию. Специалист мог нарваться на дисквалификацию, но в итоге отделался штрафом в 20 тыс. евро по решению УЕФА.

Как сообщает пресс-служба организации, теперь в отношении португальского нападающего открыто дисциплинарное дело. Ожидается, что итоги расследования будут оглашены в четверг, 21 марта.

Сам Симеоне, комментируя жест Роналду, заявил, что таким образом тот старался "показать характер".

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УЕФА открыл дело против Роналду из-за неприличного "жеста Симеоне"

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Теги: Роналду, УЕФА, жест, дело



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