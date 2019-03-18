Власти Перми учли ситуацию с гололедам и разработали новые требования по содержанию города

Администрация Перми разработала новые требования по содержанию территории города на следующие пять лет. Об этом в своем Instagram сообщил мэр Дмитрий Самойлов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам градоначальника, новые требования позволят предотвратить ситуации с гололедом, которая произошла в мартовские праздники.

"В будущих контрактах подрядчиков будет предусмотрено использование новых, более эффективных противогололедных материалов, которые планируется применять и на тротуарах. Сейчас решаем, будет закупать реагенты централизованно сам муниципалитет, чтобы предусмотреть их необходимый запас, или это сделают сами подрядные организации. Параллельно администрации районов занимаются уточнением объемов, чтобы в новых контрактах предусмотреть уборку межквартальных проездов, не включенных в предыдущие контракты. Ведется работа и по актуализации категорий улиц", - отметил мэр.

Новые контракты начнут действовать с июля текущего года. В конце апреля - начале мая пройдут аукционы. Также Дмитрий Самойлов сообщил, что поручил своему заместителю Игорю Субботину проработать нормативы очистки кровель домов при сильных снегопадах. Также новые требования по содержанию территории города включают в себя увеличение скорости мобилизации всех ресурсов в случае аномальной погоды, возможность серьезного увеличения заданий на уборку территории в такие периоды.

Отметим также, что по данным "Ъ" администрация Перми обратилась в гордуму с просьбой выделить дополнительных 22 млн руб. на борьбу с непогодой.

Напомним, с 4 по 10 марта от гололеда в Перми пострадали более 150 человек, в том числе заместитель министра строительства региона.