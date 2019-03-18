В Златоусте водители трамваев и автобусов устроили пикет из-за низких зарплат

Водители автобусов и трамваев в Златоусте устроили пикет из-за низкой заработной платы. Прокуратура проведет проверку в отношении МУП "Автохозяйство Администрации ЗГО", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам сотрудников предприятия, им приходится работать сверхурочно без доплаты. Водители работают по 12 часов и более по графику три через один день. При этом они совмещают работу кондуктора, но не получают за это денег. Водители потребовали от руководства пересмотреть их заработную плату.

Прокуратура проведет проверку в отношении транспортного предприятия на предмет соблюдения требований трудового законодательства на предприятии