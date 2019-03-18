18 Марта 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Ямальским бюджетникам предлагают стать участниками жилищной программы

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своем Instagram сообщил о начале приема заявок на участие в новой жилищной программе, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, программа поможет ямальским врачам, учителям, работникам культуры и спорта с покупкой собственного жилья.

"Помощь ямальцам, считаю, существенная - 40% расчетной стоимости квартиры", - заявил Дмитрий Артюхов.

При этом деньги выделяются на покупку жилья в новостройках - ожидается, что в ближайшую трехлетку в регионе возведут около 200 жилых домов. Потратить средства можно будет на первоначальный взнос, а также на покупку строящегося жилья.

Губернатор также сообщил, что финансирование программы заложили до 2021 г. На выплату смогут рассчитывать 615 семей ежегодно.

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Ямальским бюджетникам предлагают стать участниками жилищной программы

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Теги: жилищная программа, бюджетники, выплаты



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