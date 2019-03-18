"Югра способна рождать лидеров": четверо югорских управленцев получили гранты за свои проекты

Четверо югорчан вошли в финал конкурса управленцев "Лидеры России". Они получат по 1 млн руб. на обучение в российском вузе. Финалисты убеждены: их успеху способствовали применяемые в Югре практики по подготовке управленческих кадров. В регионе, в свою очередь, возлагают большие надежды на "Лидеров России", сообщили Накануне.RU в "Открытом регионе".

В финал конкурса "Лидеры России" вышли четыре представителя Югры, всего от автономного округа для участия в соревновании поступило 3 тыс. 53 заявки.

Честь Югры в финале защищали Дмитрий Тей из Ханты-Мансийска с проектом "Образование в IT-стойбище", Андрей Кныш из Сургута с проектом "Новое предназначение", его земляк Степан Прокопович с проектом "Социально-экономическое лидерство региона" и Дмитрий Горбунов из Лангепаса с проектом "Спорт доступен всем". Они получат по 1 млн руб. на обучение в одном из российских вузов.

В Югре успешно применяются практики по подготовке управленческих кадров, отметил финалист конкурса Степан Прокопович.

"Югра способна рождать лидеров и формировать соответствующие условия. Конкурс демонстрирует готовность и инициативность югорчан развивать свой город, регион, страну", - сказал Степан Прокопович.

Команда Югры возлагает большие надежды на земляков – участников конкурса.

"Мы очень рассчитываем на качества югорских лидеров. Мы надеемся, что наши полуфиналисты и финалисты будут востребованы, планируем привлекать их и к проектной работе, и к участию в резерве управленческих кадров", - отметила директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко.

Добавим, что уже несколько участников всероссийского конкурса включены в кадровый резерв управленческих кадров Югры. Один из них успешно работает в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Всероссийский конкурс завершился в минувшие выходные. В заключительном этапе приняли участие 300 лучших управленцев нового поколения из 21 региона России. Победителями конкурса стали 104 человека из 30 регионов России.

"Югорчане не вошли в число победителей, но при этом можно смело утверждать, что в соперничестве с лучшими руководителями страны четверо представителей региона сумели продемонстрировать свои яркие качества и компетенции", - заключили в "Открытом регионе".