В Москве неизвестный украл из квартиры сейф с драгоценностями на 1,5 млн рублей

В Москве неизвестный украл из квартиры сейф с ювелирными украшениями на 1,5 млн руб., передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

О пропаже москвич 1974 года рождения заявил 16 марта.

Отмечается, что злоумышленник пробрался в квартиру на втором этаже через окно балкона. По данным ведомства, в украденном сейфе находились 500 долларов, документы на две квартиры, золотые ювелирные изделия на сумму 1,5 млн руб., швейцарские часы стоимостью 1,5 тысячи евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело.