18 Марта 2019
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Политика В России За рубежом

В Польше просят Трампа помочь получить от Москвы и Берлина репарации за Вторую мировую

Польские активисты попросили президента США Дональда Трампа посодействовать в получении от Москвы и Берлина репараций за Вторую мировую войну.
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Известно, что поляки составили соответствующую петицию, которую уже поддержал кабмин страны. Наблюдатели считают, что смысл данной петиции в том, что Варшава приносит своеобразную "вассальную присягу" Вашингтону, которую надеется конвертировать в финансовые поступления из Соединенных Штатов. В пользу этой позиции говорит и ее поддержка кабмином.

Ранее депутат польского Сейма от партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик оценил ущерб от действий Германии в $850 млрд. В свою очередь, глава партии Ярослав Качиньский был более скромен: он назвал цифру в $50 млрд, пишет Infox.ru.

Напомним, о том, что Польша намерена взыскать с Германии репарации за ущерб во время Второй мировой войны, стало известно в марте прошлого года.

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В Польше просят Трампа помочь получить от Москвы и Берлина репарации за Вторую мировую

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Теги: Польша, Трамп, помощь



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Ранее 03.03.2018 10:20 Мск Польша намерена взыскать с Германии репарации за ущерб во время Второй мировой войны

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