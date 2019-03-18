В Кургане на мосту педофил в синей куртке надругался над двумя девочками

В Кургане разыскивается педофил, который на Бурово-Петровском мосту между улицами Гоголя и Некрасова напал на двух девочек.

Все произошло вечером 10 марта, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Неизвестный прямо на мосту совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек и убежал. Сейчас устанавливаются приметы подозреваемого. Следователи просят горожан по видео помочь опознать злоумышленника.

На вид ему 25-35 лет, был одет в синюю куртку, худой, невысокого роста, волосы русые, славянской внешности, лицо худощавое, нос длинный с горбинкой, глаза светлые.

На голове у него была черная шапка с белыми полосками, кроссовки темного цвета с 4 полосками светлого цвета с обеих сторон.

Граждан, узнавших этого человека, просят позвонить в следственный комитет по телефонам 8(3522) 24-00-16, 8-902-591-81-05.