Неизвестный открыл стрельбу по людям в голландском Утрехте
В Утрехте (Нидерланды) неизвестный открыл стрельбу у трамвайной остановки, минимум один человек погиб.
Также есть раненые, их число уточняется. По данным местных СМИ, мужчине удалось скрыться.
Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности в городе до наивысшего. Полиция не исключает, что речь может идти о теракте, передает "Интерфакс".
"Gunman opens fire inside tram in Dutch city of Utrecht" https://t.co/WFydyuXixM— Zahrah Ahmad (@ZahrahAhmad8) 18 марта 2019 г.
На прошлой неделе теракт произошел в Новой Зеландии. 40 человек погибли в результате нападений на мечети.
Задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Сообщалось, что один из задержанных - австралиец ультраправых взглядов. Он вел онлайн-трансляцию нападения в Сети.