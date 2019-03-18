Неизвестный открыл стрельбу по людям в голландском Утрехте

В Утрехте (Нидерланды) неизвестный открыл стрельбу у трамвайной остановки, минимум один человек погиб.

Также есть раненые, их число уточняется. По данным местных СМИ, мужчине удалось скрыться.

Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности в городе до наивысшего. Полиция не исключает, что речь может идти о теракте, передает "Интерфакс".

"Gunman opens fire inside tram in Dutch city of Utrecht" https://t.co/WFydyuXixM — Zahrah Ahmad (@ZahrahAhmad8) 18 марта 2019 г.

На прошлой неделе теракт произошел в Новой Зеландии. 40 человек погибли в результате нападений на мечети.

Задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Сообщалось, что один из задержанных - австралиец ультраправых взглядов. Он вел онлайн-трансляцию нападения в Сети.