Свердловские власти подготовят заявочную книгу Екатеринбурга к Универсиаде-2023 до 10 июня

Екатеринбург представит в FISU заявочную книгу на проведение XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году до 10 июня. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политике Свердловской области, в ближайшее время власти получат техническое задание на оформление книги.

"Наша задача – как можно выгоднее презентовать Свердловскую область. Мы планируем рассказать об уникальном географическом расположении Свердловской области на границе Европы и Азии, большом опыте по организации и проведению крупных международных мероприятий, о наших вузах, колледжах и техникумах, 139 из которых имеют спортивные клубы, в которых занимаются более 57 тысяч студентов, и наконец, о том, что 2023 год – год 300-летия Екатеринбурга и проведение Универсиады может стать одним из центральных событий празднования юбилея города", – рассказал министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев отметил, что заявочная книга должна быть сделана на самом высоком уровне, а подготовку к студенческим играм следует увязать с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Курировать ход подготовки по поручению Евгения Куйвашева будет первый заместитель губернатора Алексей Орлов, помогать ему будет глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Окончательно решение будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.

Екатеринбург подал заявку на проведение Универсиады-2023 еще летом 2018 года. Мэрия считает, что у города высокие шансы на победу, к тому же, "это будет хорошим подарком городу к 300-летию".

Напомним, столица Урала официально начала борьбу за Универсиаду-2023 в конце февраля. Ранее Куйвашев заявлял, что для турнира в Екатеринбурге надо построить еще пять спортивных сооружений.