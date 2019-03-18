"Незаконно используют возможности правоохранительных органов": директор школы "Горки" посетовал на родителей

"Создают обстановку общественной напряженности и незаконно используют возможности правоохранительных органов". Так исполняющий обязанности директора закрытой "на ремонт" школы "Горки" Сергей Логинов охарактеризовал действия родителей, чьи дети остаются учениками образовательного учреждения, несмотря на постановление о приостановке его деятельности. Об этом он написал в 25-страничном письме уполномоченному по правам человека в Ленинском районе Московской области Олегу Мурашову, в котором попросил о поддержке (Накануне.RU удалось ознакомиться с выдержками).

В письме Сергей Логинов отвечает на вопросы, составленные омбудсменом после разговоров с родителями учеников закрытой школы. На 25-и страницах исполняющий обязанности директора описывает состояние помещений образовательного учреждения, рассказывает о выявленных Роспотребнадзором нарушениях и о родителях, до сих пор не забравших документы своих детей из школы.

Сергей Логинов утверждает, что ни одно из зданий на территории школы "Горки" площадью 16 га не годится для проведения занятий, поэтому было решено перевести учеников в окрестные школы. На это согласились не все. И.о. директора поименно перечисляет 10 учеников, которые не забрали документы их школы.

"Личные дела десяти обучающихся хранятся в ФГБОУ СОШ "Горки", родители не принимают мер по устройству детей в школы. Родители данных детей заняли обособленную позицию и выражают несогласие с законным и обоснованным приостановлением образовательной деятельности, создают обстановку общественной напряженности, вовлекая в данный процесс средства массовой информации, направляя десятки обращений граждан в различные государственные, контрольные, надзорные, правоохранительные, судебные органы", - говорится в письме.

Ранее родители детей, которые формально остаются учениками школы "Горки", рассказали Накануне.RU, что ребята обучаются дома с репетиторами.

Напомним, недовольные закрытием школы "Горки" родителей подали коллективные и индивидуальные иски в суды. Они требует признать незаконным решение Министерства просвещения о приостановлении образовательной деятельности в школы. В пятницу состоится заседание Тверского суда Москвы.

"Требуя признать незаконным и необоснованным действия ФГБОУ СОШ "Горки", родители и граждане предпринимают действия по незаконному использованию возможностей правоохранительных и контролирующих органов", - утверждает Сергей Логинов.

Директор школы просит омбудсмена "участия, поддержки и контроля за соблюдением законного права десяти выше поименно упомянутых детей на получение квалифицированного образования и воспитания".

По словам Сергей Логинова, в школе "Горки" идет подготовка к ремонту: учредитель якобы выделяет средства на это из федерального бюджета, проводит закупки, готовит проектно-сметную документацию.

26 октября 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.