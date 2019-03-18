Воронежцы раскритиковали мэрию из-за платных парковок в центре города

Воронежцы раскритиковали платные парковки в центре города на публичных слушаниях. Ни один спикер не поддержал работу мэрии в этом направлении.

Мероприятие, которое прошло 15 марта, организовала городская Общественная палата. Выступления участников были эмоциональными. Модератору слушаний приходилось успокаивать зал и просить собравшихся "не переходить на личности", сообщает РИА Воронеж.

В частности, мэрию упрекнули в том, что платные парковки ввели при отсутствии цивилизованной транспортной инфраструктуры.

Кроме того, участники слушаний заявили, что перед внедрением платных парковок мэрия должна была позаботиться о перехватывающих. Горожане отмечают, что мест, где можно оставлять автомобили, в городе практически нет.

Система запущена в Воронеже с 1 октября. Платные парковки созданы на территории Ленинского и Центрального района – в общей сложности охвачено 59 улиц, на которых появилось 6 тыс. мест (10% мест – 600 – для инвалидов).

Однако до сих пор ГИБДД не наделили правом передавать административным комиссиям данные о собственниках транспортных средств. Региональные власти пообещали создать новую структуру в правительстве Воронежской области, чтобы наладить процесс взимания штрафов.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявлял, что автомобилисты, не оплачивающие парковку в центре Воронежа, делают это зря, все они получат штрафы.

Ранее сообщалось, что воронежские автомобилисты получили первые штрафы за неоплату платных парковок.