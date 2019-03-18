18 Марта 2019
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НАТО призвало Россию отдать Крым Украине

Североатлантический совет НАТО призвал Россию отдать Украине Крым. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте альянса.
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В НАТО заявили, что возвращение Крыма в состав России признавать не будут. Там видят "внесудебные казни", "насильственное перемещение населения", обеспокоены запретом "Меджлиса". Возможно, в НАТО впечатлены словами члена "Меджлиса" Гаяны Юксель, что в Крым "завезено от 500 до 800 тыс. человек", о чем она заявила на канале "Эспресо".

Также в НАТО недовольны тем, что Россия нарастила военную мощь в Крыму и усилилась в Черноморском регионе.

Североатлантический совет - это высший политический орган, принимающий решения в НАТО.

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко пообещал сразу после выборов сделать "решительные шаги" по "возвращению" Крыма на Украину.

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НАТО призвало Россию отдать Крым Украине

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Теги: Украина, НАТО, Крым



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