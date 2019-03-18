Беглов уволил гендиректора ГУП "Водоканал" Петербурга

По данных проверяющих органов, у предприятия последние годы росла дебиторская и кредиторская задолженности.

Отмечается, что материалы проверки предприятия Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга направлены в правоохранительные органы.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку генерального директора ГУП «Водоканал» Евгения Целикова", - говорится в сообщении.

Гендиректор ГУП "Водоканал" Евгений Целиков отправлен в отставку. Такое решение принял врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов , сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства города.





