18 Марта 2019
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Армия и ВПК Челябинская область

На Южном Урале сотрудника Минобороны России подозревают в получении крупной взятки

На Южном Урале сотрудник одного из военных представительств Минобороны России подозревается в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры, у начальника военной приемки и его ближайших родственников в собственности имеется дорогостоящее недвижимое имущество. При проверке источника средств было установлено, что офицер через своего подчинённого ежемесячно получал от руководства коммерческой организации до 750 тыс. руб. за общее покровительство предприятию.

Подозреваемый был задержан при получении очередной суммы. В отношении офицера возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Миассе сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области был задержан сотрудник 121-ого военного представительства Минобороны РФ.

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На Южном Урале сотрудника Минобороны России подозревают в получении крупной взятки

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Теги: взятка, коррупция, Минобороны,



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