Новый взрыв "Молота" в ВСУ: трое погибших

В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ произошел новый разрыв миномета "Молот", в результате трое военнослужащих погибли, один ранен. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Инцидент произошел 17 марта в районе села Водяное северо-западнее Донецка во время обстрела территории ДНР. При этом разведка ДНР продолжает фиксировать поставки минометов "Молот" в ВСУ, несмотря на запрет президента страны Петра Порошенко. Все это тщательно скрывается, как и факты гибели, подчеркнул Безсонов.

Как сообщало Накануне.RU, в июле прошлого года, во время учений на Ровенском полигоне, взорвался миномет, в результате чего погибли четверо и были ранены девять военнослужащих. Причиной инцидента были названы нарушения условий эксплуатации и правил техники безопасности. Порошенко запретил до конца расследования использовать в ВСУ минометы. Однако в сентябре случился новый разрыв "Молота".