18 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Новый взрыв "Молота" в ВСУ: трое погибших

В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ произошел новый разрыв миномета "Молот", в результате трое военнослужащих погибли, один ранен. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Инцидент произошел 17 марта в районе села Водяное северо-западнее Донецка во время обстрела территории ДНР. При этом разведка ДНР продолжает фиксировать поставки минометов "Молот" в ВСУ, несмотря на запрет президента страны Петра Порошенко. Все это тщательно скрывается, как и факты гибели, подчеркнул Безсонов.

Как сообщало Накануне.RU, в июле прошлого года, во время учений на Ровенском полигоне, взорвался миномет, в результате чего погибли четверо и были ранены девять военнослужащих. Причиной инцидента были названы нарушения условий эксплуатации и правил техники безопасности. Порошенко запретил до конца расследования использовать в ВСУ минометы. Однако в сентябре случился новый разрыв "Молота".

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Новый взрыв "Молота" в ВСУ: трое погибших

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Теги: Украина, ВСУ, миномет, взрыв



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