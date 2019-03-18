Курганский ЗАГС назвал самые редкие и самые популярные имена, даваемые детям при рождении

Курганский ЗАГС назвал самые редкие и самые популярные имена мальчиков и девочек, родившихся в феврале этого года.

Всего за второй месяц года официально было зарегистрировано 274 малыша, сообщили Накануне.RU в управлении ЗАГС.

Мальчиков родилось 145, девочек - 129. Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Егор, Дмитрий, Сергей, Илья, Семен, Михаил. Самыми редкими - Гамлет, Эмин, Георгий, Радмир, Алан, Назар и Олег.

Самые популярные женские имена за февраль - Дарья, Мария, Виктория, Софья, Алиса, Елизавета, Екатерина. Редкие - Марья, Лукерья, Раиса, Теона, Виталина, Анжелика.