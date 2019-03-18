В СК опровергли сообщения о травле девочки, написавший письмо Путину

Информация об угрозах девочки из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна.

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления СК по региону. Следователи также установили, как в сети появилась "фотография интимного характера", на которой запечатлена написавшая письмо Путину девочка.

12-летняя школьница написала письмо Владимиру Путину с просьбой подарить семье мини-трактор. Мама девочки работает в больнице, где получает 12 тыс. руб., чтобы обеспечивать семью ей приходится работать на две ставки, написала девочка.

Обращение из приемной президента "спустили" на местный уровень, где в помощи семье отказали, зато началась травля со стороны односельчан, семью обвинили в мошенничестве. Сообщалось, что односельчане опубликовали "ВКонтакте" фотографию обнаженной девочки.

Накануне комиссия, состоящая из чиновников Псковской области, направилась в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации.

Сегодня в местной администрации состоялось рабочее совещание под руководством первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой. После заседания члены комиссии поедут в Томсино, чтобы лично поговорить с ребенком и ее мамой.