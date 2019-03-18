18 Марта 2019
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ФСБ проводит обыски и выемку документов в сети магазинов "Красная икра"

ФСБ с привлечением сотрудников ФНС проводят обыски и выемку документов в сети магазинов "Красная икра".

Как стало известно "Интерфаксу", к компании есть вопросы по уплате налогов, а также по возможному участию в сомнительных финансовых операциях.

Обыски идут в московских офисах компании, на складах, а также в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине.

Сеть состоит из нескольких юрлиц с патентной системой налогообложения. Кроме того, "Красная икра" не принимает пластиковые карты при расчетах. Также источник напомнил, что сейчас государство повышает прозрачность оборота продукции, подпадающей под льготный режим налогообложения - единый сельхозналог.

Напомним, в феврале на нескольких предприятиях крупных агрохолдингов страны прошли обыски. ФСБ совместно с ФНС проводили выемку документов в офисах компаний отрасли в 13 регионах России. Этот процесс затронул в том числе таких крупных игроков, как "Группа Черкизово" и "Русагро".

Источник "Интерфакса" информировал, что обыски могут быть связаны с возможным уклонением от уплаты налогов и несоблюдением условий Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной в 2017 году.

Отмечалось, что события похожи на ситуацию с компанией "Красное & Белое", на складах и в офисе которой перед новым годом прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН.

Тогда, напомним, была изъята документация, а работа компании в преддверии новогодних праздников оказалась полностью парализована. Сеть проверяли на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов, однако на данный момент ничего не нашли.

Как сообщало Накануне.RU, после этого появилась информация о слиянии компаний "Дикси", "Бристоль" и "Красное & Белое" в одного большого ритейлера.

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ФСБ проводит обыски и выемку документов в сети магазинов "Красная икра"

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Теги: фсб, фнс, красная икра



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