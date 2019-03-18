Президент Мексики: неолиберальный кошмар в стране закончился

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал неолиберализм "кошмаром" и заявил, что его эпоха завершилась.

Как сообщает "Синьхуа", в ходе трёхдневного форума, посвящённого Национальному плану развития на 2019-2024 гг., Обрадо рассказал о прекращении неолиберальной политики в стране. По его словам, перед Мексикой сейчас задача строительства новой, "постлиберальной" модели, способной обеспечить развитие и даже "вдохновлять другие страны".

Национальный план развития будет представлен в мексиканском Конгрессе до 30 апреля. Он направлен на повышение благосостояния населения и борьбу с бедностью как способ профилактики преступности и наркобизнеса.

В 2018 г. ВВП Мексики вырос на 2%, аналогичные показатели запланированы и на текущий год.

Напомним, Обрадор выдвигался в президенты страны от левой коалиции, включавшей, помимо Движения национального возрождения, также Партию труда и профсоюзы.