"Элементарно, Ватсон!": в Сети обсуждают главу СКР, рассматривающего экран ноутбука через лупу

В Сети обсуждают фото главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На нем высокопоставленный следователь через лупу рассматривает экран ноутбука.

Известно, что снимок был сделан во время приема граждан, который Бастрыкин провел в Москве на минувшей неделе: один из пришедших на прием пожаловался на отказ возбуждать уголовное дело из-за смерти его отца в 2016 году. Как утверждают в интернете, главе СКР показали фотографию с места происшествия, и якобы чтобы хорошо ее рассмотреть, он и использовал лупу.

В Следственном комитете воздерживаются от таких подробностей.

"Заявитель настаивает на версии совершения преступных действий в отношении его отца. С целью объективного и всестороннего расследования Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат", - говорится в официальном отчете СКР по итогам приема.

Впрочем, ведомство на своем официальном канале в YouTube опубликовало видео с мероприятия, и там отлично видно, как Бастрыкин разглядывает экран в лупу (смотреть с отметки 2:26).

Пользователи соцсетей уже высмеяли фотографии.

"Битые пиксели ищут?", "Элементарно, Ватсон, элементарно!", "Микроскоп удобнее", "Показывает молодым работникам Следственного комитета, как нужно искать оскорбления власти в интернете", - шутят в Сети.

Не остались в стороне и сами правоохранители.

"Тут глава СКР просто пытается позиционировать себя как великий криминалист, что явно преувеличено, а выглядит это и вовсе гротескно", - на условиях анонимности рассказал Накануне.RU бывший силовик, работавший в следственных органах.