"Безотходное производство". Глава Зауралья поручил укладывать внутрирайонные дороги асфальтом, срезанным во время ремонта трасс

В минувшие выходные врио губернатора Зауралья Вадим Шумков отправился на объезд отдаленных микрорайонов Кургана в сопровождении коммунальных чиновников.

Он съездил в Рябково и в Чистое поле. После посещения последнего населенного пункта Шумков отметил, что местные жители жаловались на качество дорог. Глава региона поручил сделать твердое покрытие внутрирайонных дорог, используя асфальт, срезанный во время ремонта уже запланированных участков трасс.

Вадим Шумков отметил, что реализация такого решения снизит остроту проблемы бездорожья в Чистом поле.

Также Шумков поставил "тройку" руководству управляющих компаний - глава области остался недоволен качеством их работы, сообщили Накануне.RU в его пресс-службе.

Врио губернатора отметил, что в регионе нужно разработать единый стандарт благоустройства. По его мнению, это позволит делать красивые и качественные детские площадки, ограждения и другие малые архитектурные формы во дворах жилых домов Кургана.