"Безотходное производство". Глава Зауралья поручил укладывать внутрирайонные дороги асфальтом, срезанным во время ремонта трасс

18 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

"Безотходное производство". Глава Зауралья поручил укладывать внутрирайонные дороги асфальтом, срезанным во время ремонта трасс

В минувшие выходные врио губернатора Зауралья Вадим Шумков отправился на объезд отдаленных микрорайонов Кургана в сопровождении коммунальных чиновников.

Он съездил в Рябково и в Чистое поле. После посещения последнего населенного пункта Шумков отметил, что местные жители жаловались на качество дорог. Глава региона поручил сделать твердое покрытие внутрирайонных дорог, используя асфальт, срезанный во время ремонта уже запланированных участков трасс.

Вадим Шумков отметил, что реализация такого решения снизит остроту проблемы бездорожья в Чистом поле.

Также Шумков поставил "тройку" руководству управляющих компаний - глава области остался недоволен качеством их работы, сообщили Накануне.RU в его пресс-службе.

Врио губернатора отметил, что в регионе нужно разработать единый стандарт благоустройства. По его мнению, это позволит делать красивые и качественные детские площадки, ограждения и другие малые архитектурные формы во дворах жилых домов Кургана.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Безотходное производство". Глава Зауралья поручил укладывать внутрирайонные дороги асфальтом, срезанным во время ремонта трасс

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, Курган, Чистое поле, Рябково, асфальт, дороги, ремонт, покрытие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 710

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети