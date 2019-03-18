В Москве снесли трехэтажный самострой для строительства станции метро Большой кольцевой линии

В Москве завершены работы по сносу самострел для строительства станции метро "Печатники" Большой кольцевой линии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

"Завершены работы по сносу самостроя на улице Гурьянова во владении 2. Отдельно стоящее трехэтажное здание из железобетонных конструкций общей площадью около 1000 кв.м. было возведено без разрешительной документации на территории бывшей временной производственной базы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что земельный участок под цели капитального строительства не предоставлялся, а разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавались.

"На освобожденной территории появится станция "Печатники" Большой кольцевой линии метро", - добавили в ведомстве.