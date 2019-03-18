Челябинские коммунисты просят президента провести рекультивацию свалки и ликвидировать крупные предприятия

Челябинские коммунисты передали в администрацию президента РФ почти 56 тысяч подписей за улучшение экологии в городе. В обращении южноуральцы просят главу государства разработать и реализовать многолетнюю программу "выхода из экологического кризиса на территории города и области", провести полную рекультивацию городской свалки и обязать крупные предприятия провести модернизацию опасных производств, либо ликвидировать их.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома КПРФ, подписи были переданы 11 марта. Обращение зарегистрировано и будет рассмотрено в течение тридцати рабочих дней. В обращении жители города просят главу государства вмешаться и решить экологические проблемы Челябинска.

В обращении говорится, что действия и меры, предпринимаемые местными органами власти, не являются достаточными, а тем более исчерпывающими для улучшения экологической ситуации.

В городе сосредоточено большое количество предприятий, на некоторых "до сих пор используется безнадежно устаревшее оборудование". Среди предприятий, которые вызывают наибольшую критику со стороны жителей города, авторы обращения указывают ЧМК и "Мечел-кокс". Среди других проблем – свалка и вырубка зеленых насаждений во время "дорожной революции".

"Наличие на территории Челябинска нескольких крупных источников загрязнения атмосферного воздуха и отсутствие внятной экологической политики и стратегии её реализации приводит к росту недовольства жителей города и значительному росту протестных настроений. Люди теряют доверие к власти, считая себя заложниками сложившейся ситуации", - говорится в документе.