Курганская спортсменка стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди глухих

Жительница Кургана Людмила Арутюнян, которая занимается в первой спортшколе олимпийского резерва, стала чемпионкой мира по спорту глухих в легкой атлетике.

В Эстонии ее соперниками были более четырех сотен человек из 30 стран мира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Арутюнян в составе сборной России выступила сразу в нескольких дисциплинах - в эстафете 4 по 400 метров девушка показала лучший результат и завоевала золотую медаль.