В Саратове школьник выстрелил из винтовки в лицо однокласснику

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении учителя, на уроке которого пострадал школьник.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 4 марта в школе № 1 на уроке по ОБЖ один из учеников, выстрелив из пневматической винтовки, ранил своего сверстника.

12-летний мальчик был госпитализирован.

Отмечается, что школьники практиковались в стрельбе в присутствии учителя. Следователи допрашивают преподавателей и руководство школы.

В начале марта подросток открыл стрельбу из пневматики по ученикам школы на Кубани. Пятеро детей получили ранения.

В январе в Красноярском крае подросток открыл стрельбуоколо школы. Ученик девятого класс совершил несколько выстрелов из ружья.

В саму школу зайти ему не удалось, никто из учеников не пострадал.