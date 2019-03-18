Тимошенко обещает установить мир в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала в случае своей победы на выборах немедленно начать переговоры о мире в Донбассе со странами-подписантами Будапештского меморандума. Об этом сообщает пресс-служба ее партии "Батькивщина".

Тимошенко заявила об этом на митинге в Северодонецке, занятом украинской армией. По ее словам, первый шаг, который она сделает в этом направлении, - это "собрать за одним столом лидеров стран-подписантов". И заверила, что уже говорила на этот счет с лидерами ключевых стран

"Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии, знаю настроения их команд и народов. Мир будет", - заверила Тимошенко.

Это отличается от позиции действующего президента Петра Порошенко, который заявил о том, что при нем мира в Донбассе не будет, и настаивает, что вернет Донбасс на своих условиях.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией, согласно которому Украина лишилась ядерного оружия. На Украине его понимают как гарантию своей территориальной целостности, которую якобы нарушила Россия.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый в декабре 2016 года признал, что Будапештский меморандум первой нарушила именно Украина, заявив об отказе от нейтралитета и курсе на интеграцию в НАТО. В прошлом году экс-премьер Украины и экс-глава СБУ Евгений Марчук обратил внимание на то, что в тексте документа нет упоминания о гарантиях неизменности границ Украины, а говорится лишь о консультациях в спорных ситуациях.