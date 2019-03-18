В Курганской области плохо кормят детей продуктами без документов

Зауральская система образования вновь дала сбой - на этот раз вновь под прицел прокуратуры попала организация питания детей в Мокроусовском районе.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверок выявили целый ряд нарушений - детей кормили из испорченной посуды с трещинами и сколами, на продукты не было документов, не везде продукты хранились в нужной температуре, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также были выявлены нарушения и в рационе питания детей: их не кормили творогом и яйцами, в пищу не добавляли зелень. Также несовершеннолетних не каждый день кормили супами, как это положено по закону.

По всем выявленным фактам возбуждены административные дела.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале в школьной столовой в Юргамышском районе дети нашли в супе субпродукт, похожий на коровью губу. В начале марта уже в Кургане в столовой школы №44 были обнаружены тараканы.