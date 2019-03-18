В минстрое Прикамья прошли кадровые перестановки из-за переселения березниковцев

Заместитель министра строительства Пермского края Игорь Ведерников назначен руководителем Корпорации развития Пермского края (КРПК). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя, новое назначение необходимо для того, чтобы усилить работу КРПК.

Также он возглавит дирекцию строительства в Березниках.

Министр строительства Пермского края Михаил Сюткин отметил, что этот год станет ключевым по строительству и вводу новых домов в Березниках. Ранее перед властями региона были поставлены масштабные задачи по расселению жителей из зоны техногенной аварии. Завершить расселение должны к 2020 году.

"Для этих целей нами принято решение по усилению кадрового состава КРПК. Игорь Ведерников как специалист, который курировал весь сектор капстроительства в министерстве, в силу своих компетенций и опыта сможет успешно справиться с поставленными задачами", - сообщил прикамский министр. Он также добавил, что исполняющий обязанности гендиректора КРПК Павел Жиделев останется в корпорации в качестве заместителя руководителя.

Пост Игоря Ведерникова в краевом минстрое займет главный инженер - заместитель руководителя управления капитального строительства Пермского края Андрей Колмогоров. В управлении он курировал вопрос строительного контроля на объектах, а также взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, занимался реализацией проектов капитального строительства на ключевых соцобъектах региона.