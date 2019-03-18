18 Марта 2019
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Французский певец Маруани подал иск к Киркорову на 272 миллиона рублей

Певец Дидье Маруани, который уже со скандалом пытался судиться с Филиппом Киркоровым, подал новый иск о защите авторских прав в Таганский районный суд столицы. Сумма иска составляет 272 млн руб., передает RNS.

"Иск предъявлен на 272 млн рублей - пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского исполнителя Дидье Маруани. Эти права нарушены Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Егором Попковым, а также принадлежащими им компаниями", — заявил адвокат Маруани Евгений Тарло.

По его словам, исковые требования касаются песни Киркорова "Жестокая любовь".

Напомним, в 2016 году Маруани пытался судиться из-за "Жестокой любви", но Киркоров обратился в правоохранительные органы и заявил о вымогательстве 1 млн евро, французского певца даже задерживали в Москве.

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Французский певец Маруани подал иск к Киркорову на 272 миллиона рублей

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Теги: дидье маруани, филиип киркоров, суд, плагиат



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