18 Марта 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Бизнесмен из Югры, который пал от рук рабочего, мог погибнуть из-за шантажа

Во время расследования убийства бизнесмена из Ванзевата следователи смогли раскрыть другое преступление – смерть одного из подчинённых погибшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления СКР.

Напомним, 24 февраля в доме №3 по ул. Набережная в Ванзевате нашли труп 61-летнего предпринимателя с огнестрельной раной живота. Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что бизнесмен якобы избивал своих рабочих, морил их голодом, запрещал покупать продукты в местном магазине и отбирал документы при трудоустройстве. Это, возможно, и привело к тому, что "рабы" решили убить бизнесмена. По подозрению в гибели бизнесмена задержали и арестовали 35-летнего жителя Белоярского района, ранее работавшего под началом своей будущей жертвы на производственной базе.

Расследуя дело, следователи выяснили, что обвиняемый может быть причастен ещё к одному убийству. На производственной базе жили и работали несколько мужчин, приехавших из разных регионов России на заработки. 31 января двое из них поссорились, обвиняемый ударил ножом оппонента. Рана оказалась смертельной. После преступник расчленил тело.

Вскоре предприниматель заметил, что один из его сотрудников пропал. Обвиняемый говорил шефу, что тот бросил работу и уехал домой. Другой работник, ставший свидетелем убийства, рассказал владельцу промбазы правду. Из показаний обвиняемого следует, что после этого предприниматель стал его шантажировать – требовал устранить всех свидетелей убийства, иначе он сообщит о преступлении в правоохранительные органы. В ответ на угрозы обвиняемый выстрелил в потерпевшего из ружья. Изначально обвиняемый пытался соврать следствию, говорил, что убийство предпринимателя совершил именно "пропавший" работник. Уголовные дела объединены.

Расследование убийства бизнесмена Ванзеват(2019)|Фото: СУ СКР по ХМАО

Расследование убийства бизнесмена Ванзеват(2019)|Фото: СУ СКР по ХМАО

Расследование убийства бизнесмена Ванзеват(2019)|Фото: СУ СКР по ХМАО

Сотрудники СК работают на месте преступления

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Бизнесмен из Югры, который пал от рук рабочего, мог погибнуть из-за шантажа

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Теги: Ванзеват, рабочие, убийство бизнесмена



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Ранее 25.02.2019 13:14 Мск В Югре предприниматель погиб от рук угнетённых рабочих

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