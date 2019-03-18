18 Марта 2019
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Происшествия Южный ФО В России

В Ростове девушка осквернила церковь, участвуя в "челлендже"

В Ростове-на-Дону девушка осквернила церковь. Произошедшим уже заинтересовались в полиции.
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Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка плюет на двери Свято-Покровского храма в Ростове. Затем она позирует возле него.

"По факту размещенной в сети информации сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Ростовской области.

В дальнейшем девушка извинилась и пояснила, что участвует в так называемом "челлендже", которые популярны сейчас среди молодежи.

Как сообщало Накануне.RU, в начале этого года психически нездоровая жительница Сургута осквернила статую Будды.

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В Ростове девушка осквернила церковь, участвуя в "челлендже"

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Теги: Ростов, церковь, челлендж



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