В Ростове девушка осквернила церковь, участвуя в "челлендже"
В Ростове-на-Дону девушка осквернила церковь. Произошедшим уже заинтересовались в полиции.
Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка плюет на двери Свято-Покровского храма в Ростове. Затем она позирует возле него.
"По факту размещенной в сети информации сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Ростовской области.
В дальнейшем девушка извинилась и пояснила, что участвует в так называемом "челлендже", которые популярны сейчас среди молодежи.
Как сообщало Накануне.RU, в начале этого года психически нездоровая жительница Сургута осквернила статую Будды.