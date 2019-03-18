Пример ректора заразителен? Сотрудника Тюменского индустриального университета судят за продажу контрольных и зачётов

18 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область

Пример ректора заразителен? Сотрудника Тюменского индустриального университета судят за продажу контрольных и зачётов

Ассистенту кафедры "Транспорт углеводородных ресурсов" Тюменского индустриального университета" вменяют поборы со студентов – он якобы продавал оценки за контрольные, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

По версии следствия, в апреле – ноябре 2017 г. ассистент предлагал старостам групп заочников, где преподавал, за деньги купить контрольные работы или зачёты по различным предметам. Речь шла о "Газовой динамике", "Безопасности технологических процессов в трубопроводном транспорте", "Технической термодинамике и теплотехнике", "Газотурбинных установках". Одну работу он оценил в 1-5 тыс. руб., это зависело от того, какую студент хотел оценку и по какому предмету. Всего ему вменяют семь эпизодов, сумма ущерба – 220 тыс. руб. Дело ушло в суд.

Напомним, ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов получил три "условки". "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта. В начале апреля выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пример ректора заразителен? Сотрудника Тюменского индустриального университета судят за продажу контрольных и зачётов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тюменский индустриальный университет, взятка, продажа контрольных и зачётов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.11.2018 11:17 Мск Экс-ректор Тюменского индустриального университета получил третью "условку"
Ранее 01.11.2018 08:14 Мск Экс-ректор Тюменского индустриального университета в третий раз предстанет перед судом
Ранее 17.10.2018 20:15 Мск В Тюмени предстанет перед судом экс-проректор ТИУ Ошибков
Ранее 17.09.2018 14:30 Мск Курсовая "по акции". В Тюмени за взятки судят ассистента кафедры индустриального университета
Ранее 30.05.2018 09:26 Мск Тюменский областной суд подтвердил наказание экс-проректора ТИУ Александра Ошибкова
Ранее 03.05.2018 13:23 Мск Экс-работник Тюменского индустриального университета оштрафован на 2 миллиона за взятку в 165 тысяч
Ранее 12.04.2018 13:40 Мск Против экс-ректора Тюменского индустриального университета возбуждено третье уголовное дело
Ранее 06.04.2018 11:38 Мск Бывшего работника Тюменского индустриального университета судят за взятку в 165 тысяч
Ранее 02.04.2018 15:21 Мск У Тюменского индустриального университета украли 54 миллиона
Ранее 30.03.2018 08:07 Мск Экс-проректор ТИУ получил шесть лет за растрату десятков миллионов
Ранее 22.03.2018 10:25 Мск Арестован экс-проректор ТИУ, сбежавший от обвинения в многомиллионных растратах
Ранее 01.02.2018 15:08 Мск Из-за неявки в суд объявлен в розыск экс-проректор Тюменского индустриального университета
Ранее 22.12.2017 12:32 Мск Ушло в суд дело бывшего проректора Тюменского индустриального университета, обвиняемого в многомиллионных кражах
Ранее 30.11.2017 16:08 Мск Бывший ректор Тюменского индустриального университета получил вторую "условку" за финансовые махинации
Ранее 30.10.2017 12:21 Мск Профессор Тюменского индустриального университета получил восемь лет за взятку в полмиллиона
Ранее 20.10.2017 16:07 Мск Экс-глава коммерческого управления Тюменского индустриального университета получил четыре года за мошенничество со 169 миллионами
Ранее 18.10.2017 12:50 Мск Готово к суду второе дело экс-ректора ТИУ Олега Новоселова
Ранее 13.10.2017 09:33 Мск Получивший "условку" экс-ректор Тюменского индустриального университета компенсировал вузу ущерб в 2,3 миллиона
Ранее 03.10.2017 10:39 Мск Экс-проректор Тюменского индустриального университета получила "условку" за злоупотребление ценой в 2 млн
Ранее 15.09.2017 09:03 Мск В опорном вузе Тюменской области прокомментировали выборы ректора
Ранее 23.08.2017 10:51 Мск Второй пошел: вслед за экс-ректором судят бывшую проректора Тюменского индустриального университета
Ранее 01.06.2017 16:26 Мск Суд вынес приговор экс-ректору Тюменского индустриального университета
Ранее 10.05.2017 12:45 Мск Ушло в суд дело обвиняемого в злоупотреблении полномочиями ректора Тюменского индустриального университета
Ранее 21.02.2017 12:10 Мск Арестованного главу Тюменского индустриального университета на работе сменила проректор, обязанности другого топ-менеджера вуза распылены
Ранее 25.01.2017 14:54 Мск Арест ректора Тюменского индустриального университета никак не повлиял на работу вуза
Ранее 25.01.2017 08:54 Мск "Опорный вуз": ректор Тюменского индустриального института отправлен под домашний арест

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 710

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети