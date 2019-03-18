Пример ректора заразителен? Сотрудника Тюменского индустриального университета судят за продажу контрольных и зачётов

Ассистенту кафедры "Транспорт углеводородных ресурсов" Тюменского индустриального университета" вменяют поборы со студентов – он якобы продавал оценки за контрольные, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

По версии следствия, в апреле – ноябре 2017 г. ассистент предлагал старостам групп заочников, где преподавал, за деньги купить контрольные работы или зачёты по различным предметам. Речь шла о "Газовой динамике", "Безопасности технологических процессов в трубопроводном транспорте", "Технической термодинамике и теплотехнике", "Газотурбинных установках". Одну работу он оценил в 1-5 тыс. руб., это зависело от того, какую студент хотел оценку и по какому предмету. Всего ему вменяют семь эпизодов, сумма ущерба – 220 тыс. руб. Дело ушло в суд.

Напомним, ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов получил три "условки". "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта. В начале апреля выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб.