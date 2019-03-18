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Общество Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга зовёт горожан на обсуждение планировки участка под здание УФСБ

Администрация Екатеринбурга объявила о начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории в границах проспекта Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова. На этом месте планируется построить новое здание УФСБ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Эскизы нового здания будут размещены на официальном сайте мэрии, а также на стенде в фойе мэрии с 22 марта по 5 апреля. Экспозицию можно посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.

Напомним, подин из первых проектов здания, выполненный в красном цвете, градостроительный совет региона отправил на доработку из-за опасений, что горожане станут называть офис ФСБ "кровавой башней". Члены совета тогда остались крайне недовольны цветовым решением здания, которое, по их мнению, "выпадает из общего контекста панорамы". При этом члены градсовета в целом согласились с компоновкой здания, отчасти обусловленной техзаданием.

После этого был представлен и согласован измененный "белый" проект.

ООО "Нартекс", концепция реконструкции административно-технических зданий УФСБ по Свердловской области в Екатеринбурге(2017)|Фото: документация проекта

Комплекс новых зданий, как и ранее, предлагается сделать разной этажности. Главный вход расположится на улице Вайнера. Что касается цветового решения, то согласно новому проекту, здание стало нейтральным: предлагается выполнить его в спокойных цветах - белом и сером. Однозначно можно сказать, что в новом цветовом решении оно более органично вписалось в существующую постройку.

ООО "Нартекс", концепция реконструкции административно-технических зданий УФСБ по Свердловской области в Екатеринбурге(2017)|Фото: документация проекта

"Кровавая башня"

Согласно документации, которая опубликована на едином портале госзакупок, в здании будет находиться бункер на 500 человек, автосервис, стоянки и библиотека на 12 тыс. томов. Стоимость закупки - 10,8 млн руб. от Минстроя РФ.

(2017)|Фото: екатеринбург.рф

Проект "в белом"

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Мэрия Екатеринбурга зовёт горожан на обсуждение планировки участка под здание УФСБ

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Теги: проект УФСБ, бункер, строительство, мэрия екатеринбурга



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