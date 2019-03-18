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Троих фигурантов дела экс-полковника Захарченко просят заочно арестовать

Следствие просит заочно арестовать троих фигурантов дела экс-полковника Дмитрия Захарченко. Такое ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

"Соответствующие ходатайства Следственного комитета в отношении Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина и Ивана Станкевича будут рассмотрены сегодня", - отметили в суде.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток. Позже стало известно, что из изъятых у Захарченко денег пропало 3 млн евро.

В начале февраля стало известно, что против Захарченко инициирован еще один иск на сумму около 500 млн рублей.

Отметим, ранее Станкевич, Ушерович и Моторин были объявлены в международный розыск по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с ноября 2007 года по август 2016 года они ежемесячно передавали взятки Захарченко.

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Троих фигурантов дела экс-полковника Захарченко просят заочно арестовать

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Теги: Дмитрий Захарченко, полковник, растрата, МВД, взятка



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